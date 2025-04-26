私はマナ。突然ですが、みなさんの旦那さんは家族でのお出かけは好きですか？私はひとりよりも、旦那や友だちと出かけるのが好きです。しかし私の旦那・ヒナタは、いつもひとりでどこかへ行ってしまうのです。旦那の趣味は釣り。私は釣りが苦手なため同行しませんが、たとえ私が「一緒に行きたい」と言っても、きっと旦那はひとりで行くでしょう。なぜなら、旦那はひとり行動が大好きだから。それがわかっていたので、普段はそれ