今田美桜がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）は、「アンパンマン」作者の漫画家やなせたかしさんと小松暢さん夫妻の半生をモデルとした物語で戦前、戦中、戦後の時代を生き“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」が生まれるまでの愛と勇気の物語を描きます。■第5週「人生は喜ばせごっこ」昭和11年、のぶ（今田美桜）は女子師範学校の寮に入るため朝田家から巣立つ。教壇に立つ軍国主義の
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