今田美桜がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）の第4週振り返りと来週の第5週「人生は喜ばせごっこ」予告が26日、放送された。※以下ネタばれを含みます。来週のあらすじは、昭和11年、のぶ（今田美桜）は女子師範学校の寮に入るため朝田家から巣立つ。教壇に立つ軍国主義の黒井雪子（瀧内公美）に圧倒されるのぶとうさ子（志田彩良）。一方、浪人生の嵩（北村匠海）は、医者になる自分が想像できず