来週、赤沢大臣が再度訪米し、第二回日米関税交渉に臨む。交渉カードとして何を提示するのか、特に「コメ」をめぐる国内の攻防が注目される。政府は交渉の早期決着を目指しつつも、国益を損なわないよう慎重な姿勢を崩さない。【写真で見る】交渉期間90日間の使い方、メリット・デメリット 「コメはわかりやすい手柄」トランプ大統領の狙いと、「輸入拡大論」を巡る国内の攻防日米関税交渉の第二回目を控え、日本政府は交渉カ