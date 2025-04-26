来週の中国主要企業決算29日に大手銀行が集中、海運大手の中遠海運控股も *は金融株 28日（月） 中国石油化工 無錫薬明康徳新薬開発 保利置業集団 29日（火） 中国工商銀行* 貴州茅台酒 中国農業銀行* 中国建設銀行* 中国銀行* 中国石油天然気 招商銀行* 中国人寿保険* 中国海洋石油 興業銀行* 中信証券* 中遠海運控股 上海汽車集団 中国中鉄 中国船舶工業 中国旅遊集団