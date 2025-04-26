令和になって7年目。令和時代のプロ野球の通算本塁打数は坂本（巨）の第1号から数えて7771本となっている。今季ここまでの本塁打数は両リーグ合計144本。1試合平均は1・13本で、26日にも令和7777号が飛び出す計算になる。今季は79人が本塁打をマーク。最多は佐藤輝（神）の8本で以下、岡本（巨）7本、頓宮（オ）と万波（日）が5本で続く。7が4個並ぶ幸運のキリ番弾を放つのは誰か。試合開始は6試合全て午後2時。予想しながら