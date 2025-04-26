日本陸連(JAAF)は25日、「クミ2025アジア陸上競技選手権大会」の日本代表選手を発表。計71名が名を連ねました。800mでは、注目の10代が出場。男子800mでは昨年高校生ながら1分44秒80で日本新記録をマークした18歳の落合晃選手(駒澤大1年)が出場。昨年8月のU20世界陸上競技選手権大会では、世界の強豪と競り合い、銅メダルを獲得しました。女子800mでは、17歳の久保凛選手(東大阪大敬愛3年)がエントリー。昨年7月には高校2年生なが