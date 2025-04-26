他人に利用させる目的で預金口座を開設したとして３月、詐欺罪で起訴された大分東署生活安全課巡査（２７）について、県警は２５日、犯罪収益移転防止法違反と賭博の両容疑で大分地検に追送検した。県警は同日付で、被告を懲戒免職処分にした。県警によると、被告は昨年８月、金融機関４社の４口座について暗証番号をＳＮＳ上で知り合った何者かに有償で教えるなどしたほか、今年１月、オンラインカジノで数千回にわたって賭博