Q. 私たち全員が必ず持っている《強力な武器》とは何でしょうか？A.《時間》という資産です。大切な時間をどこにどう使うかで、人生に大きな差が開きます。不動産＝【時間のゲーム】です。ゲームのルールを理解すれば、「誰でも」「必ず」勝てるはず！ 正しい知識を持てば、リスクを最小化しつつ、35年後に「利益+5000万円」の不動産（=純資産）を手に入れられる！年収500万円以上の会社員／公務員であれば、「再現性」が必ずあり