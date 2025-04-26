超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン2 #8』が4月25日に配信。出演した学生が、ダイエットや大学中退を通じて培った「改革力」を中心にプレゼンテーションを行い、企業から高評価を得た。【映像】「117キロあったが…」一橋大学生のプレゼン同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。26新卒を対象に行われる今シー