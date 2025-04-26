鈴木えみが娘、夫と撮った家族写真を公開。ダイアン津田らが「一般の方ですか！？」とザワついた。【映像】鈴木えみ、夫&長女との家族ショット4月29日（火・祝）夜９時より、ABEMAにて新番組『ウェディングウォーズ』の放送がスタートする。この番組は結婚を前提に交際するカップル8組が過酷な合宿生活の中で愛と絆を試される試練に挑戦。勝ち残った1組に“お祝い金”として賞金1,000万円が贈られる婚前合宿サバイバル番組