STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。第3回の放送では、SFミステリ不朽の名作『クラインの壺』を、岡嶋二人（井上夢人）フリークのようへいが熱く紹介！物語の内容はもちろん、この作品がなぜ面白いのかを独自の視点で語ります。技術の発達で妙にリアリティが出てきた、現在読むべき一冊です！井上夢人先生からのメッセージ皆さん、こんにちは。ようへいです。今回もお付き合いい