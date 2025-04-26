◆メニコン杯第２８回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会▽２回戦上三川ボーイズ（栃木）９―１春日部ボーイズ（埼玉東）＝５回コールド＝▽３回戦上三川ボーイズ２ｘ―１釜石ボーイズ（東北中央）＝延長８回タイブレーク＝（４月２０日・春日部ボーイズグラウンド）中学生の部で東北・関東甲信越の１７７チームが参加する最大規模のトーナメントのメニコン杯第２８回関東ボーイズリーグ大会は雨天のため１３日から順