26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の666ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 741.98ポイントボリンジャーバンド3σ 707.78ポイントボリンジャーバンド2σ 673.59ポイントボリンジャーバンド1σ 667.84ポイント25日東証グロース市場250指数現物終値 666.00ポイント26日夜間取引終