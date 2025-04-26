お笑いコンビ、三四郎の相田周二（41）が26日、X（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。相田は25日深夜放送のニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ゼロ）」（金曜深夜3時）に生出演。結婚を発表。Xを通じ、直筆の書面でも結婚を伝えた。番組内では、相手がアパレル関係の一般女性と明かし、交際は6年。昨年末にプロポーズし、今年2月に結婚したという。同居して5、6年といい、今も一緒に住んでいるという。▽発表全文