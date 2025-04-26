芋焼酎を飲む、78歳の末期がん患者の一言で、映画館は笑いに包まれる。【写真】2018年に全身がんで逝去した樹木希林さん「生きているうちに飲まなくちゃ」映画『ハッピー☆エンド』（シネスイッチ銀座、アップリンク吉祥寺ほか、全国で順次公開）は、余命宣告後に在宅緩和ケアを選択した5人のがん患者とその家族、彼らを支える萬田緑平医師に密着したドキュメンタリーだ。萬田医師の診療のポリシーは「患者本人が好きなように