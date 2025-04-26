創部以来、全国大会への出場を続ける強豪校『創成館高校 体操部』。 今年は少数精鋭で、インターハイ決勝の舞台を目指します。 約20年前の創部以来、インターハイや国体など全国舞台の常連である創成館高校 体操部。 強豪校ながらも今年の部員は、団体戦に出場できるギリギリの人数、3年生の男子3人だけです。 現在の1、2年生に入部希望者がおらず、少人数で切磋琢磨しながら活動しています。