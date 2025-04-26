ドジャースは２５日（日本時間２６日）、ヨエンドリス・ゴメス投手（２５）を獲得したことを発表した。ゴメスは２２日（同２３日）にヤンキースから事実上の戦力外通告（ＤＦＡ）を受けていた。ベネズエラ出身の救援右腕・ゴメスは、２３年にヤンキースでメジャーデビュー。昨季は５試合に登板し、今季は６試合に登板して１勝１敗、防御率２・７０だった。チームの開幕２戦目だった３月２９日の本拠地・ブルワーズ戦では５回途