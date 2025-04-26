【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円11銭円安ドル高の1ドル＝143円67〜77銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1357〜67ドル、163円24〜34銭。米関税強化策に伴う米景気後退への懸念が後退し、ドルを買う動きが強まった。