大阪・関西万博に民間会社名義で参加した台湾のパビリオン「TECH WORLD（テックワールド）館」に中国が「こざかしい動き」と不快感を示している。「TECH WORLD」は略して「TW」。台湾のSNSで台湾を意味し、外交的な成果と評価されているからだ。1970年に開催された大阪万博（EXPO70）に台湾は「中華民国館」の正式国名で参加した。当時は日本と中国の国交正常化に伴い、日本と台湾が断交する前だった。今回の台湾パビリオンについ