ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、バイクで日本を2周したこともある道マニア歴27年の松村真人さんが、兵庫県にある“宝塚市のルーツを知ることができる道”を巡ります。 【写真を見る】大阪～宝塚～舞鶴を結んだ「阪鶴鉄道」 遊歩道として愛される“廃線跡” 武庫川にかかる“日本一狭い橋”？ 道との遭遇 宝塚市を繁栄させた“阪鶴鉄道”の廃線跡 松