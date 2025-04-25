ゴールドウインが、創業地である富山県に建設する大規模な複合型アウトドア施設「プレイアースパーク ネイチャーリング フォレスト（Play Earth Park Naturing Forest、以下ネイチャーリング フォレスト）」のプロジェクトを発表した。ゴールドウインの本社で行われた発表会には、ゴールドウインの渡辺貴生代表取締役社長をはじめ、同プロジェクトに参画する8組の設計者が登壇し、今後の建設計画について明らかにした。今年5月か