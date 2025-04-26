2025年ゴールデンウィークの天気と気温の見通しです。26日(土)は北海道から関東では大気の状態が非常に不安定で、落雷や突風、ひょう、急な強い雨に注意が必要です。東海から九州では晴れて行楽日和となるでしょう。3日(土)憲法記念日から5日(月)こどもの日は本州付近では所々で雨が降りそうです。後半は関東から西では夏日(最高気温25℃以上)になる所が多いでしょう。26日(土)北海道〜関東では落雷や突風、ひょう、急な強い雨に