消費者物価の高騰が止まらず実質賃金は今年に入り再びマイナス4月18日に公表された3月の消費者物価指数 （生鮮食料品を除く総合、2020年＝100）の対前年同月比は3.2％となった。上昇は43カ月連続であり、3％台の上昇率は4カ月連続だ。一方、2月の毎月勤労統計調査によると、1人当たりの現金給与総額は28万9562円で伸び率は3.1％だった（速報、従業員5人以上）。ところが、実質賃金の計算に用いる消費者物価指数（持ち家の家賃