◇パ・リーグソフトバンク1―0楽天（2025年4月25日楽天モバイル）ソフトバンクの有原航平投手（32）が25日、敵地での楽天戦で今季5試合目の先発マウンドに臨み、8回5安打無失点で初勝利を挙げた。得点圏に走者を背負っても粘り強く投げ、日本ハム時代の19年8月から続いていた楽天モバイルでの連敗を6で止めた。小久保裕紀監督（53）は2リーグ制後では4番目のスピード記録となる監督100勝に到達。チームは今季2度目の3連勝