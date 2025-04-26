俳優草なぎ剛（50）主演のNetflix映画「新幹線大爆破」が、23日に配信スタートした。同作は高倉健さんが主演し、海外でも大ヒットした50年前の名作「新幹線大爆破」（75年）を「シン・ゴジラ」の樋口真嗣監督がJR東日本の特別協力を得て現代にリブート。同作を見終えた視聴者が次々と感想をつづる中、「高倉健さん」がX（旧ツイッター）でトレンド入りする事態となった。「Netflix映画『新幹線大爆破』を観た。2025年度版は新青森