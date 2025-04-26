韓国代表で10番を背負い、異彩を放ったイ・チョンス氏。(C)Getty Images日韓両サッカー界の違いを熟知する名手の指摘は何とも辛辣だ。現地時間4月22日に元韓国代表FWのイ・チョンス氏は、自身のYouTubeチャンネルを更新。「韓国サッカーが日本に後れを取っている本当の理由」と題した動画内で、日韓両代表の差について「日本は今の成績を出すために10年間も準備してきた」とキッパリと論じた。【動画】劇的な芸術弾 韓国を救っ