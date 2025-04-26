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TBSでセクハラ事案を4件確認 キスを要求されたアナウンサーも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • TBSテレビは25日、セクハラ事案を4件確認したと発表した
  • 約15年前、複数のアナウンサーがスタジオで出演者から身体接触の被害に
  • いずれも「当社の対応が不十分だった」とし、再発防止に努めたいとしている
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