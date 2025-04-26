「陸上・日本学生個人選手権」（２５日、レモンガススタジアム平塚）男子１００メートル準決勝は、昨年パリ五輪４００メートルリレー代表の東洋大・柳田大輝（４年）が１０秒０９（追い風１・８メートル）で全体１位だった。５月１０日開幕の世界リレー（中国）代表の東海大・愛宕頼（４年）が１０・１４秒で同２位、東洋大・大石凌功（３年）が１０秒１６（追い風０・４メートル）で同３位となり、いずれも２６日の決勝に進出