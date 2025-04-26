ＮＹ各市場４時台ダウ平均は小幅高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式25日（NY時間15:18）（日本時間04:18） ダウ平均40107.89（+14.49+0.04%） ナスダック17354.78（+188.74+1.10%） CME日経平均先物36055（大証終比：+275+0.76%） 欧州株式25日終値 英FT100 8415.25（+7.81+0.09%） 独DAX 22242.45（+177.94+0.81%） 仏CAC40 7536.26（+33.48+0.45%） 米国債利回り 2年債