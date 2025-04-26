ＮＹ各市場３時台ダウ平均は１０２ドル安ナスダックはプラス圏での推移 NY株式25日（NY時間14:06）（日本時間03:06） ダウ平均39990.49（-102.91-0.26%） ナスダック17309.80（+143.76+0.84%） CME日経平均先物35830（大証終比：+50+0.14%） 欧州株式25日終値 英FT100 8415.25（+7.81+0.09%） 独DAX 22242.45（+177.94+0.81%） 仏CAC40 7536.26（+33.48+0.45%） 米国債利回り