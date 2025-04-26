日本郵便で配達員が飲酒しているかなどを確認する「点呼」をめぐり、全国2300以上の郵便局で法令違反があった問題を受けて、国土交通省は、東京都内の郵便局に「特別監査」に入りました。国交省は順次、各地の郵便局で実施する方針です。