ボートレース鳴門の「ヴィーナスシリーズ第３戦マクール杯競走」は２５日に開幕した。若狭奈美子（３６＝岡山）は４Ｒに４号艇で登場。２コースから差し切った浅田千亜希に続いて二番差しを決めると、そのまま２着を確保した。相棒７６号機は前操者・尾嶋一広が初下ろしで８走１勝２着６本と快走し、予選を突破。「新エンジンの割によく動いている。足は全体にいい」と高評価していたエンジンだ。「足はいい方な気がします