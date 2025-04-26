ドルカナダは1.38台推移NY原油は反発=ＮＹ為替 ドルカナダは1.38台での推移。今日は東京朝から1.38台推移が続いている。ロンドンからNY朝にかけて下げたNY原油は反発。 USDCAD1.3855 NY原油先物6 月限（WTI） 1バレル＝62.86（+0.07+0.11%）