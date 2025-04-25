『Bondee ボンディー』は2025年4月25日(金)より、オンラインイベント「Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyo WANTED！幻のBlopeeを捕まえろ 賞金総額100万円越え！！！」を開催します。 Blopee(ブロッピー)逃走中 in Tokyo WANTED！幻のBlopeeを捕まえろ 賞金総額100万円越え！！！  ジャンル：ソーシャルネットワーキング利用料金：無料(一部有料)クレジット表記：(C) METADREAM INC配信元：MET