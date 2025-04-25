東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社は、現代の消費者が求める新たな伝統工芸品の開発や国内外で新たな市場の開拓を支援する「東京手仕事」プロジェクトを平成27年度より実施しています。 東京都中小企業振興公「東京手仕事」プロジェクト 日時：令和7年5月20日(火)商品発表会及び表彰式…14:00から15:30新作・支援商品展示…15:30から17:00会場：大手町三井ホール(千代田区大手町1-2-1 Otemach