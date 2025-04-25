¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó(LOUIS VUITTON)¤«¤é¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥¶¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥ººâÉÛ¤È¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥¹¥È¥¢¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¥ì¥¶¡¼¤Î25Ç¯½Õ²Æ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¿·ºîºâÉÛ¡õ¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢½Õ²Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥ó¥×¥é¥ó¥È ¥ì¥¶¡¼¤ò¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ä¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥à¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡£