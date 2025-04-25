横浜地裁（資料写真）２０２２年７月、逗子海岸近くの路上で海水浴客ら男女４人が米海軍人の男性（３１）＝傷害罪で有罪確定＝に背後から突き飛ばされ、重軽傷を負った事件を巡り、被害者４人が同氏にけがや後遺症、精神的苦痛が生じたとして計約２１００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁（藤沢孝彦裁判長）は２５日、男性に計約１６００万円の支払いを命じた。判決によると、同氏は２２年７月９日夜、逗子市内の