◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１巨人（２５日・甲子園）阪神・藤川球児監督が８回１失点でリーグ単独トップ４勝目を挙げた村上の好投の要因について言及した。１点リードの３回２死、投手の赤星に許した右前打から３連打で満塁のピンチを招いてしのいだシーンを回顧。「８回までいけた要因は相手投手にヒットを打たれたところから、逆にそこでピンチを招いたことで、手綱を締め直すと言いますかね、反省があったのだと思いま
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