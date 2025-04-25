平川商事は、奈良県・豊かな食と農の振興課が実施した指定管理者選定審査会にて、奈良県桜井市の「なら食と農の魅力創造国際大学校実践オーベルジュ棟」の指定管理予定者として選定され、2025年4月24日より、感覚と命の営みをテーマにしたオーベルジュ「AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ ドゥ サンヴィ)」の運営を開始します。 AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ ドゥ サンヴィ)  開業： 2025年4月24日所在地：