4月25日(金)から11月30(日)まで、淡路島全島の飲食・宿泊施設63店舗で生しらす丼の提供が始まります。 淡路島「生しらす丼」  4月25日(金)から11月30(日)まで、淡路島全島の飲食・宿泊施設63店舗で生しらす丼の提供を開始。「淡路島の生しらす」も15年目を迎えます。これまで、淡路島岩屋漁業協同組合、一般社団法人北淡路ブランド推進協議会を中心に地域の方々のご協力を得て淡路島の地域の活性化ならびに食のブラ