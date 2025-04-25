令和ロマン松井ケムリ（31）が25日、東京・お台場のフジテレビ本社で行われた、結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND」のグランプリファイナル組み合わせ抽せん会および記者会見に出演した。松井はMCを担当。自己紹介後、ファイナリストたちから「がんばれよ！」と声をかけられ「今日は皆さんが頑張る日ですから」と苦笑いで返答した。「8組で誰1人欠けていないのが素晴らしい！1人じゃないな