明治安田J2第11節第1日（25日・フクダ電子アリーナほか＝8試合）首位の千葉は秋田を3―1で下し、4連勝で勝ち点を30に伸ばした。2位の大宮は札幌に1―0で競り勝って同23。仙台は愛媛と1―1で引き分け、同19とした。