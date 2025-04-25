4月25日（金）九州アジアリーグ試合結果第４回戦筑豊緑地野球場大 ２１００００１０００ ｜４北 ０２００００００２１x｜５大分：西森、H山本、●猿渡ー本田、久保田宮崎：吉田、高井、上田、行木、中村、木戸、〇タバーレスー霜門、松田本塁打：北九州 井町1号?（西森）、薮4号?（西森）大分 岩下2号?（中村）今シーズンは公式戦初開催となる福岡県飯塚市の筑豊緑地野球場にて北九州下関フェニックスと大