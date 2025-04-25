女優の上白石萌歌（25）が25日、東京都千代田区の有楽町マリオンで同名人気漫画を実写化した映画「パリピ孔明THEMOVIE」（渋江修平監督、松竹配給）の初日舞台あいさつに主演の向井理（43）らと出席した。上白石は向井演じる天才軍師・諸葛孔明と音楽で天下取りを目指すアマチュアシンガー・月見英子を演じるが、意外にも一番のオススメは森山未來（40）が演じるラウンジオーナー小林が劇中で披露する三国志愛にあふれた蘊