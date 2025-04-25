東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』(毎週土曜23:40〜)に出演する剛力彩芽が、WEST.・神山智洋とTravis Japan・中村海人の印象や、26日放送の第3話の見どころを語った。『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』場面カット○「しっかりお兄ちゃん」と「皆から愛される弟」――神山さんや中村さんと共演してみての印象は? 2人とも、真っ直ぐな性格なんだろうなぁという印象です。撮影の合間に2人でお