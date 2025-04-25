4·î24Æü¡¢7·î¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø»¦¤·¤¿É×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¡¢»³²¼Èþ·î¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇµÌÚºä46Â´¶È°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¶È¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»³²¼¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤ÎÄ¾¶á¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø»¦¤·¤¿É×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÂÔµ¡ºî¤Ç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û»³²¼Èþ·î¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¿Ä¤Î¶¯¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Þ¤É¤«