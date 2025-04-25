¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/25¡Û13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬4·î24Æü¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿·¥Ø¥¢¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¢¡¥¦¥¸¡¦¥¸¥å¥ó¡¦¥Ç¥£¥Î¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¤¬È±·¿¥Á¥§¥ó¥¸Æ±Æü¡¢SEVENTEEN¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖSEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING ¡ÇHOLIDAY¡Ç¡×¤Î½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±