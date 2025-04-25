立憲民主党の野田代表は夏の参議院選挙の公約に食料品に限定して消費税率を0％に引き下げる方針を盛り込む考えを表明しました。立憲民主党野田代表「食料品0％へと消費税を減税をするという方針を先ほど執行役員会で確認をさせていただきました」野田代表は、会見で食料品に限定して適用されている現在8％の消費税率を0％に引き下げる方針を夏の参院選の公約に盛り込む考えを表明しました。基本的に1年間に限る措置で、経済状況