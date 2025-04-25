大分県大分市内で25日アパート火災や住宅火災など火事が相次ぎました。いずれもけが人はいませんでした。 共同住宅の4階部分が激しい火とともに燃えています。 大分市大津町の県営住宅 火事があったのは大分市大津町の県営住宅で25日午後4時10分ごろ5階建ての4階部分から出火しおよそ1時間30分後に消し止められました。 25日は大分市小野鶴でも住宅火災がありましたがいずれの火事もけが人はありませんで